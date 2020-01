Poco dopo le 15.00 di oggi i Vigili del Fuoco del nucleo elicotteri e di Gaggio Montano sono intervenuti per un incidente in località Vigo, vicino Camugnano, dove un’automobile è finita fuori strada. I pompieri hanno provveduto a liberare l’anziano conducente e affidarlo alle cure del 118 che, intervenuto anch’esso con l’elicottero, ha condotto in ospedale l’uomo. Sul posto anche i carabinieri.