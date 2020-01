Contrasto allo spaccio, sequestri e denunce dei carabinieri

Nella giornata di ieri l’arma dei carabinieri della provincia di Modena ha svolto mirati servizi per contrastare il fenomeno dello spaccio. I risultati sono stati: una nei confronti di un cittadino indiano, classe 1988, avvenuta a Serramazzoni, per il possesso di mezzo grammo di eroina. La denuncia per resistenza di un cittadino nigeriano, classe 1998, a Modena, riuscito a liberarsi della sostanza stupefacente che aveva con se. Il rinvenimento, in via Crispi, di 12 grammi di cocaina: il soggetto che la deteneva, è riuscito a dileguarsi.