Anna Shcherbakova e Bianca Atzei sono le regine della sesta edizione del Galappennino

È stata una notte magica. Davanti a un pubblico numerosissimo che ha gremito le tribune del Palaghiaccio di Fanano, il Galappennino ha confermato di essere ormai uno degli appuntamenti invernali più spettacolari di tutto il comprensorio montano della provincia modenese e non solo.

Oltre due ore di spettacolo durante i quali si sono alternatati atleti di fama nazionale ed internazionale: su tutti la russa Anna Shcherbakova, uno degli astri più fulgidi del pattinaggio artistico mondiale su ghiaccio femminile, ma anche i numeri corali dei pattinatori locali della Polisportiva Fanano, l’esibizione canora di una graffiante, bella e brava Bianca Atzei e degli acrobati Dario Betti ed Eleonora Canncelliiere della Compagnia Zamaga.

Un successo annunciato già dal primo pomeriggio, quando i biglietti a disposizione sono terminati, facendo registrare il tutto esaurito con mille tagliandi staccati. Dopo l’ingresso in parata dei giovani atleti locali si è esibita Greta Ranieri, una delle pattinatrici più promettenti della Polisportiva Fanano. Da qui un continuo crescendo di emozioni con Jasmine Tessari – Francesco Fioretti, coppia di danza che agli ultimi campionati nazionali è salita sul secondo gradino più alto, Mattia dalla Torre, medaglia di bronzo agli italiani, Ginevra Negrello, campionessa italiana in carica, categoria junior, la coppia di artistico Rebecca Gilardi – Filippo Ambrosini vicecampioni italiani, Daniel Grassl, atleta dal talento cristallino confermatosi campione italiano pochi giorni fa a Bergamo, sino alle performance di danza aerea della Compagnai Zamaga. Momenti clou della serata, accompagnati da applausi scroscianti, la performance di Anna Shcherbakova e l’interpretazione da parte dell’artista Bianca Atzei di alcuni dei suoi grandi successi come Fire On Ice e Risparmia un sogno, quest’ultima impreziosita dalla emozionante esibizione della talentuosa pattinatrice Chenny Paolucci.

La festa, perché questo è prima di tutto il Galappennino, è poi proseguita anche a bordo pista, fin quasi a mezzanotte, con tantissime richieste di autografi e di selfie agli ospiti della serata. I più richiesti? In cima la campionessa russa, seguita da Bianca Atzei e Daniel Grassl.

“È stata una serata speciale, un’occasione per promuovere uno sport bellissimo e per far conoscere e apprezzare ancora di più un paese come Fanano. Il mio grazie va prima di tutto alle famiglie dei nostri ragazzi, all’amministrazione e a tutti coloro che ci hanno sostenuto nella realizzazione di un bellissimo sogno” ha sottolineato con non poca emozione Fabio Spirio.

A fargli eco anche il sindaco di Fanano Stefano Muzzarelli che, ringraziando il pubblico, ha evidenziato l’impegno costante del Comune per sostenere e promuovere iniziative come il Galappenino che danno lustro e visibilità alla cittadina del nostro appennino.