Coppia statunitense denunciata a Bologna per abbandono di animale

Nella serata del 5 gennaio, personale della Polizia di Frontiera Aerea di Bologna, ha denunciato in stato di libertà due cittadini statunitensi per il reato di abbandono di animale. La coppia ha tentato di imbarcare una piccola cagnolina razza Jack Russell di pochi mesi sul volo diretto a Mosca. Non avendo però idonea documentazione sanitaria relativa alla cucciola, l’imbarco di questa è stato rifiutato da personale aeroportuale. La coppia ha quindi abbandonava il cane, chiuso in un trasportino, tra le auto del parcheggio dell’aeroporto.

L’animale, notato da alcuni addetti aeroportuali e stato recuperato da personale della Polizia di Frontiera di Bologna. La coppia statunitense, rintracciata mentre si imbarcava sul proprio volo, è stata deferita all’autorità giudiziaria per l’abbandono. La cucciola, priva di microchip, è stata affidata a personale del canile comunale.