Scuole infanzia di Maranello, incontri e iscrizioni dall’8 gennaio

E’ in programma mercoledì 8 gennaio l’incontro rivolto ai genitori per le iscrizioni alle scuole di infanzia del prossimo anno scolastico. La riunione informativa si svolgerà all’Auditorium Enzo Ferrari alle ore 18.30. Nei giorni seguenti sono anche in programma gli Open Day per presentare alle famiglie gli spazi e i servizi: alle Scuole Obici e di Gorzano venerdì 10 dalle ore 17,30 alle 20, alle Scuole Sorelle Agazzi e Cassiani mercoledì 15 dalle 17 alle 19, alla Scuola Bertacchini-Borghi giovedì 16 dalle 17,30 alle 20.

Per quanto riguarda le iscrizioni, potranno essere presentate dal 13 al 31 gennaio online sul sito del Comune di Maranello oppure compilando la domanda presso gli uffici del Servizio Istruzione, in via Vittorio Veneto 9 nei giorni e orari di apertura (lunedì, martedì, mercoledì e venerdì 8.30 – 13.00; giovedì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30). Dal 7 gennaio sono aperte le iscrizioni per le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado: possono essere presentate esclusivamente online registrandosi al sito www.iscrizioni.istruzione.it; dopo la compilazione il sistema avviserà le famiglie, via posta elettronica e in tempo reale, dell’avvenuta registrazione o della variazione di stato della domanda. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito web della scuola di destinazione o contattare la segreteria.