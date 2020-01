Venerdì a Sant’Ilario d’Enza

Venerdì 10 gennaio 2020 alle ore 21 presso il Piccolo Teatro in Piazza di S. Ilario d’Enza “Vocinarte, Lennon – life & works”, uno spettacolo a due voci che ripercorre le principali tappe della vita privata, artistica e politica di John Lennon, uno dei più importanti e influenti artisti del secondo Novecento, prematuramente scomparso all’età di 40 anni nel 1980.

Il racconto, ora in terza persona, ora in prima, dalla voce diretta dei protagonisti (John Lennon, Paul McCartney, Yoko Ono e altre importanti figure che hanno incrociato la strada dell’artista britannico) si dipana dai primi passi nel mondo della musica, passando attraverso la fondamentale esperienza dei Beatles e gli anni dell’impegno politico, pacifista e anarchico accanto a Yoko Ono, fino a quel drammatico 8 dicembre 1980, in cui Lennon fu assassinato davanti al Dakota Building di New York da Mark Chapman. Sullo sfondo si susseguono immagini e filmati mentre le voci di Raffaele Rinaldi e Resi Alberici dialogano nel corso della performance con le canzoni di John Lennon adattate ed eseguite dal vivo da Alberto Padovani e Enrico Fava, in un crescendo emotivo che coinvolge sia gli artisti che il pubblico.

Attori – Raffaele Rinaldi e Resi Alberici

Musicisti – Alberto Padovani (chitarra e voce) ed Enrico Fava (piano)

Video Edit – Gabriele Mezzadri

Light Design – Silvio Mezzadri

Testo e Regia – Raffaele Rinaldi

Ingresso intero 10 € – ridotto 8 € – Info: 3289071004 – info@teatrolattesa.it