Carpineti, senso unico sul ponte sul rio Fontanello

La Provincia di Reggio Emilia informa che da domani, giovedì 9 gennaio, il ponte sul rio Fontanello, lungo la Sp 98 Fondovalle Tresinaro in comune di Carpineti, sarà transitabile a senso unico alternato regolato da impianto semaforico e con limite di velocità a 30 km/h. I provvedimenti rimarranno in vigore fino al termine dei lavori di messa in sicurezza del manufatto, che sono stati affidati al Consorzio Corma di Castelnovo Monti.

Per info in tempo reale sulla viabilità e in caso di eventuali emergenze consultare il profilo Twitter della Provincia di Reggio Emilia @ProvinciadiRE.