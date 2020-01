Ieri a Maranello evento di sensibilizzazione sulla donazione del sangue

Ieri sera è stata organizzata una serata per sensibilizzare i ragazzi delle Juniores e Allievi del Maranello calcio alla donazione del sangue. Grazie alla commissione giovani Avis i ragazzi ha potuto capire i pro alla donazione e le possibilità di essere sempre sotto controllo fisicamente. Per l’evento il Modena Calcio e il Carpi Football Club hanno devoluto due maglie ufficiali per chi, tra i ragazzi del Maranello Calcio, desideri iniziare il percorso della donazione.

Alla serata ha partecipato il vice sindaco Millili, esortando i ragazzi a valutare la possibilità di diventare donatori Avis, per loro e per tutti quelli che ogni giorno usufruiscono del sangue in ogni tipo di intervento chirurgico o prestazione che necessiti di emoderivati.

Un grazie al Presidente Avis di Maranello Milena Storione per l’organizzazione dell’evento e a Bruno Bertani per la propria testimonianza sulla donazione del sangue che ha toccato tutti i presenti.

La frase che il relatore ha lasciato come riflessione ai ragazzi alla fine della serata dà il senso sulla donazione del sangue: Donereste il sangue ad un vostro caro che ne abbia necessità? E se fosse quello che vi passa accanto?