Mabic, aperture serali e alla domenica

Riprendono le aperture serali del Mabic, che fino a tutto il mese di febbraio sarà aperta anche la domenica pomeriggio. Da giovedì 9 gennaio si ampliano gli orari di apertura della Biblioteca di Maranello: fino al 27 febbraio, oltre ai consueti orari, la biblioteca è aperta anche il lunedì e giovedì dalle ore 19 alle 22 per lo studio e la consultazione, grazie al supporto dei volontari “Ho tempo per la cultura”.

Nello stesso periodo, il Mabic sarà aperto, con tutti i servizi attivi incluso il prestito, la domenica pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30: una novità significativa per i cittadini e i frequentatori del Mabic, che dall’inaugurazione nel 2011 è diventato sempre più un punto di riferimento per le attività culturali di Maranello. In particolare, le aperture prolungate serali vanno incontro alle esigenze degli studenti universitari, con la riproposizione di una formula già attivata negli ultimi anni, molto apprezzata dai ragazzi e resa possibile grazie al coinvolgimento prezioso dei volontari. L’apertura domenicale del pomeriggio è invece una novità assoluta: proposta per ora in forma sperimentale, è un ulteriore servizio che va incontro alle esigenze dei cittadini, che potranno così consultare, prendere in prestito e restituire libri anche nel giorno festivo. A questo proposito, da ricordare che da alcuni mesi è attivo, all’esterno dell’ingresso della biblioteca, il box per agevolare la riconsegna dei libri, con la possibilità di restituire in ogni momento, anche quando la biblioteca è chiusa, il materiale preso in prestito e l’opportunità di poter rendere velocemente il libro quando al bancone c’è coda o l’utente ha poco tempo a disposizione. Una sorta di restituzione self service che velocizza i tempi e semplifica la gestione del prestito librario: è sufficiente inserire il volume all’interno del box, tramite l’apposito sportello, senza rivolgersi all’operatore.