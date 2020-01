Non c’è la fatta S.M., il 17enne investito stamattina alle 7.15 da un’auto mentre si trovava all’angolo tra via Morane e via Brescia a Modena. Inutile l’intervento dei sanitari di Modena Soccorso che, giunti sul posto hanno tentato di rianimarlo e stabilizzarlo. Il giovane è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile di Baggiovara dove i sanitari hanno continuato le manovre di rianimazione ma, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.