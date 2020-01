NEK in concerto sabato all’Europauditorium di Bologna

Dopo il grande successo dello scorso settembre all’Arena di Verona, per l’atteso ritorno live NEK si esibirà l’11 gennaio all’Europauditorium di Bologna (ore 21.00) con “IL MIO GIOCO PREFERITO – European tour”, il tour di oltre 30 date che fa tappa nelle grandi città europee e lo porta a suonare nei principali teatri di tutta Italia con un calendario di appuntamenti live fino al 2020.

Con lui sul palco ci saranno Emiliano Fantuzzi (chitarre e tastiere), Luciano Galloni (batteria), Max Elli (chitarre), Silvia Ottanà (basso e synth).

Più di due ore di concerto per circa 30 brani in scaletta, che spaziano dalle intramontabili hit come “Laura non c’è” e “Se io non avessi te” ai brani contenuti nell’ultimo album di inediti, “IL MIO GIOCO PREFERITO – parte prima”.

I biglietti per le date de “IL MIO GIOCO PREFERITO – European tour” sono disponibili su www.ticketone.it, nei punti vendita e nelle prevendite abituali (per info www.friendsandpartners.it).