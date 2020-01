Sardine in piazza ieri Finale Emilia

“Ieri sera, 7 gennaio, è stata una serata importante per la Bassa Modenese – spiegano gli organizzatori. Siamo scesi in piazza, insieme ci siamo guardati e abbiamo riconosciuto negli occhi dell’altro i valori della democrazia, quella vera, quella antifascista. Ci siamo fatti valere e abbiamo dimostrato che la Bassa Modenese ricorda, resiste e non cede all’odio populista”. In Piazza Verdi a Finale Emilia ieri sera erano presenti 400 persone.