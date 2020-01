Al Centro Via Vittorio Veneto di Fiorano Modenese visita virtuale all’Ermitage

Martedì 14 gennaio torna ‘Una sera al museo’ al Centro ‘Via Vittorio Veneto’ di Fiorano Modenese. Dalle ore 20.30, terzo appuntamento con Claudio Corrado che accompagnerà i presenti in un emozionante viaggio virtuale al museo dell’Ermitage di San Pietroburgo in Russia. Al termine consueto brindisi e colonna sonora al pianoforte. La rassegna ‘Una sera al museo’ è promossa dal Comitato Fiorano in Festa, con il patrocinio del Comune di Fiorano Modenese.