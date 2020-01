Ieri poco prima delle 19:30, i vigili del fuoco sono stati allertati per un incidente stradale in via San Giorgio 175 nel comune di Castel San Pietro Terme. Sono intervenuti i pompieri del distaccamento di Medicina che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’auto, alimentata a GPL. Mentre la persona alla guida non ha riportato particolari ferite. L’intervento si è concluso dopo circa 40 minuti. Sul posto anche i carabinieri di Castel San Pietro Terme.