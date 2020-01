All’Istituto Ortopedico Rizzoli entra in funzione dalla prossima settimana un nuovo sistema informatico per le attività degli ambulatori, del Pronto Soccorso e dei reparti. Si è svolto negli scorsi mesi un percorso formativo per il personale che utilizza il sistema. In ospedale e negli ambulatori saranno presenti tecnici informatici per affiancare il personale nell’avvio della nuova piattaforma.