Intervento di E-Distribuzione per la riqualificazione di piazza Martiri a Reggiolo

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione, informa che domani 14 gennaio e mercoledì 15 gennaio le squadre operative dell’azienda elettrica interverranno in alcune vie del comune di Reggiolo, in provincia di Reggio Emilia, per importanti lavori di riqualificazione di piazza Martiri richiesti dal Comune che prevedono l’interramento di linee aeree e il potenziamento degli impianti elettrici, finalizzato a migliorare la qualità del servizio per i cittadini.

Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio, che E-Distribuzione ha programmato per domani 14 gennaio e mercoledì 15 gennaio dalle ore 09:00 alle ore 16:00.I clienti sono stati informati attraverso affissioni di manifestini nelle aree interessate dagli interventi. E-Distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per tutta la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche.

I lavori in programma il 14 gennaio riguarderanno le seguenti vie: Roma da 3 a 5, da 11 a 13, da 19 a 21, da 31 a 35, da 35/1 a 37, da 37/1 a 43, 51, p.zza Martiri da 2 a 4, da 4px a 10; via Roma 26, da 34 a 36, 38/1, piazza Martiri 11, 11px, v freddi da 6 a 14.

I lavori previsti mercoledì 15 gennaio coinvolgeranno le seguenti vie: Matteotti da 2 a 6, da 12 a 14, da 20 a 24, da 36 a 38, 44, da 13 a 15, 19, 29, da 33 a35, p.zza Martiri 38px, da 42 a 52, p.zza Martiri da 45 a 47, 51, via Piave 1

Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio potete consultare il sito e-distribuzione.it oppure inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD(IT001E…) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone “Guasti e-distribuzione”.

Per segnalare un guasto potete invece rivolgervi al Numero Verde 803.500.