Al Piccolo Teatro di Sant’Ilario d’Enza: Antonella Questa in “Infanzia Felice – Una fiaba per adulti”

Venerdì 17 gennaio 2020 – ore 21 a S. Ilario D’Enza presso il Piccolo Teatro in Piazza , Antonella Questa in “Infanzia Felice – Una fiaba per adulti” di e con Antonella Questa.

Coreografie e messa in scena Magali B-Cie Madeleine & Alfred, disegno luci e scenografia Daniele Passeri. Teatro l’Attesa propone uno spettacolo dedicato a insegnanti, educatori e genitori. Per l’occasione, agli insegnanti il costo del biglietto sarà offerto a prezzo ridotto (€ 8).

Antonella Questa prosegue la ricerca sulla natura delle relazioni umane, scegliendo stavolta come tema l’educazione nell’infanzia e partendo dal libro della Rutschky “Pedagogia Nera”, una raccolta di saggi e manuali sull’educazione, pubblicati a partire dalla fine del milleseicento ai primi del secolo scorso.Un’indagine per capire soprattutto cosa stia succedendo oggi che le regole della antica “pedagogia nera” sono ormai bandite sia in famiglia che a scuola. Oggi che nelle aule non ci sono più banchi disposti rigidamente in un solo senso o cattedre rialzate, che il maestro non usa più la bacchetta sulle dita e che i genitori si limitano alla sculacciata ogni tanto o al classico schiaffone per il quale “non è mai morto nessuno”.

Una maestra un po’ rigida, un gatto parlante, dei bambini capricciosi e viziati, una preside dedita all’aperitivo, una madre in carriera e un principe con la coppola azzurra azzurra come il mare, sono solo alcuni dei protagonisti di questa originale fiaba per adulti. Un viaggio, anche molto divertente, all’interno della famiglia e della scuola di oggi, cercando di capire dove affondano le radici della rabbia che anima la guerra tra genitori e insegnanti e che spesso spinge i nostri bambini verso il bullismo.

Ingresso intero 10 € – ridotto 8 € (insegnanti di ogni ordine di scuola entrano a prezzo ridotto) Info: 3289071004 – info@teatrolattesa.it