Incendio sulla scala di accesso alla stazione ferroviaria di Borgo Panigale

Poco dopo le 20.00 la sala operativa 115 è stata allertata per un principio di incendio nei pressi della stazione di Borgo Panigale in via Amatore Sciesa. Principio d’incendio sulla scala che porta alla stazione, proprio vicino all’ascensore. I vigili del fuoco sono intervenuti con una squadra dalla centrale e hanno spento velocemente le fiamme. L’incendio non ha interessato direttamente la stazione, ma soltanto la scala di accesso, un rogo contenuto che tuttavia potrebbe aver causato danni al vicino ascensore. Sul posto è stato richiesto l’intervento del personale tecnico di RFI per una verifica dei danni ed un’ispezione di sicurezza. La linea ferroviaria non si è interrotta, nessun disservizio ai passeggeri.