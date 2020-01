Mentre lavora ruba, giovane facchino denunciato a Bentivoglio

I Carabinieri della Stazione di Bentivoglio hanno denunciato un giovane facchino, incensurato, per furto aggravato. L’operaio, 22enne, dipendente di un’azienda, leader nella distribuzione del tabacco in Italia, è stato denunciato nel corso di un’indagine finalizzata all’individuazione del responsabile del furto di un paio di stecche di sigarette, asportate da un carico di merci collocato all’interno di un’area dell’Interporto di Bentivoglio e in uso all’azienda, vittima del fatto.

Ricordiamo che analoghi furti rilevati dalle aziende che operano nell’area logistica in questione possono essere segnalati ai Carabinieri della Stazione di Bentivoglio (BO), competenti sul territorio. Telefono: 051/6640015, Bentivoglio (BO), via Marconi 33.