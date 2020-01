“Anne Frank: una storia per comprendere la Shoah?” il 16 gennaio incontro in Istoreco

Dai diari di Anne Frank una riflessione sul tema della memoria della Shoah in vista del 27 gennaio. Alberto Cavaglion, storico dell’Università di Firenze, sarà ospite di Istoreco giovedì 16 gennaio 2020 alle ore 16 nella Biblioteca “Ettore Borghi” di Istoreco. Cavaglion presenterà la nuova pubblicazione di Mondadori Anne Frank, Diario: le stesure originali di cui è curatore.

Dalle pagine scritte dalla Frank, insieme alla responsabile della Didattica di Istoreco e insegnante Alessandra Fontanesi, lo storico rifletterà sul ruolo di una storia personale come quella della ragazza olandese morta nel 1945 nel campo di concentramento di Bergen-Belsen nella comprensione della Shoah a 75 anni dalla liberazione del campo di sterminio di Auschwitz. L’incontro, organizzato in collaborazione con l’Ufficio Scolastico della Provincia di Reggio Emilia e la Consulta Provinciale Studentesca, è valido come corso di formazione per docenti ed è aperto a tutta la cittadinanza.

Alberto Cavaglion dialogherà con gli studenti della Consulta provinciale e rappresentanti di tutte le scuole della provincia di Reggio Emilia venerdì 17 gennaio alle ore 10 sempre in Biblioteca nell’incontro dal titolo 27 gennaio: una pausa di riflessione celebrare, ricordare, studiare in occasione del Giorno della Memoria.