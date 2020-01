Camion a fuoco a Rubiera, indagano i carabinieri

Poco dopo l’una di questa notte i carabinieri della stazione di Rubiera, su input dell’operatore in servizio al 112 allertato dai vigili del fuoco che stavano operando con una squadra, sono intervenuti in via Palladio a Rubiera dove era stato segnalato un camion in fiamme. Giunti sul posto e terminate le operazioni di spegnimento dell’incendio, i militari accertavano il danneggiamento del rimorchio di un camion Daf di proprietà di un 56enne abitante a Rubiera. L’incendio, sviluppatosi per cause in corso di esatto accertamento, non ha danneggiato altri veicoli, anche la motrice, sganciata per tempo del proprietario, non ha riportato danni.