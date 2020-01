Camion rischia di perdere il carico lungo via Nuvolari a Bologna

Questa mattina intorno alle 9.30 la sala operativa dei Vigili del fuoco di Bologna ha ricevuto una chiamata di soccorso per assistere un mezzo pesante che, in via Tazio Nuvolari nei pressi della Fiera, rischiava di perdere il carico sulla sede stradale. Dal cassone del camion, infatti, si era spostato un macchinario molto pesante che stava per rovesciarsi sulla carreggiata. L’autista si è prontamente fermato e ha chiamato i soccorsi.

Sono intervenuti i vigili del fuoco dalla centrale con due squadre e l’autogrù. Il macchinario è stato riposizionato in modo che non cadesse sull’asfalto di via Nuvolari e il conducente invitato a fermarsi presso un’officina idonea per disporre in modo più sicuro il carico sul cassone. Sul posto, oltre al 115, le forze dell’ordine.