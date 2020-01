Controlli antidroga della Polizia locale di Modena in zona stazione e nelle scuole

In attesa dell’arrivo dell’Unità cinofila di proprietà, è il cane Victor a coadiuvare la Polizia Locale di Modena nei controlli antidroga sul territorio e negli istituti scolastici nell’ambito del progetto “Scuole sicure”. Controlli che si sono svolti anche nel pomeriggio di martedì 14 gennaio in diverse aree della città già oggetto di segnalazioni per episodi di spaccio e consumo stupefacenti.

Gli agenti del Nucleo problematiche del territorio e quelli del Centro storico, coadiuvati dall’Unità cinofila dell’Appennino reggiano, hanno prima passato al setaccio la zona della stazione delle autocorriere e del Palamolza dove era stata segnalata la presenza di persone che bivaccano e disturbano. Dieci quelle identificate e fotosegnalate: si tratta di stranieri, provenienti dal nord Africa, irregolari sul territorio italiano. Uno di loro, di nazionalità marocchina, è stato deferito alla Prefettura perché nelle mutande nascondeva dieci grammi di marjuana.

Gli operatori della Polizia locale si sono poi spostati nella zona della stazione dei treni, in via Crispi e in piazzale Natele Bruni, dove hanno identificato altre cinque persone, risultate provenire dal Centrafrica e in possesso di permesso di soggiorno.

Infine, i controlli si sono concentrati sul Novi Sad dove gli agenti hanno fermato e identificato diverse persone e il cane Victor ha aiutato a recuperare e sequestrare complessivamente 100 grammi tra hascisc e marjuana, già suddivisi in dosi pronte per la vendita e nascoste tra i cespugli in diversi punti dell’area verde; trovato anche un bilancino di precisione.

I controlli in aree nei pressi dei plessi scolastici o molto frequentate dagli studenti all’ingresso o all’uscita dalla scuola, rientrano nell’ambito del Progetto “Scuole Sicure”. Prima delle festività natalizie si sono svolti anche all’interno di un istituto superiore, in accordo con la dirigenza scolastica. In quel caso Victor guidò gli operatori del Nucleo Problematiche del Territorio della Polizia locale a uno studente trovato in possesso di 30 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e alcune centinaia di euro probabile introito della vendita di droga. Il giovane, un minorenne, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio.

Le attività volte a contrastare lo spaccio di stupefacenti nei pressi o all’interno delle scuole e a prevenire il consumo di droga tra i giovani, continueranno nelle prossime settimane, anche in collaborazione con le dirigenze scolastiche.