Nuova collaborazione tra Confedilizia e Confcommercio Scandiano

E’ il Presidente Provinciale Confcommercio Davide Massarini di Scandiano a dare l’annuncio: “Confedilizia comincerà una collaborazione con la delegazione di Scandiano dal 24 gennaio 2020. Saranno presenti in via Tognoli, 2 presso la nostra sede tutti i venerdì mattina dalle 9.30 all 12.00″ .

La Presidente Confedilizia Avv. AnnaMaria Terenziani:” Abbiamo deciso di essere vicini ai numerosi associati della Val di Secchia ed auspichiamo di incontrare tanti nuovi proprietari immobiliari che hanno bisogno e voglia di confrontarsi sui temi e talvolta problemi che possono essere collegati alla casa. Ringraziamo Confcommercio per lo spazio che ci ha riservato e che si inserisce in una più ampia collaborazione tra le nostre associazioni accumunate dall’interesse a rivedere i nostri centri storici ricchi e vitali, oltre a fornire sempre più servizi ai nostri associati. I consulenti Confedilizia, avvocati e tecnici, forniranno assistenza in tutte le questioni in materia di locazione, condominio, successioni, divisioni, compravendite, edilizia, urbanistica, contratti di appalto privati e pubblici, diritto del lavoro ed infortunistica, oltre ad eseguire le attestazioni per i contratti di locazione a canone concordato (3+2, transitori, per studenti) a seguito della prossima revisione degli accordi territoriali”.