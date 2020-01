Reggio Emilia: sequestrata merce contraffatta al mercato di piazza Fontanesi

La Polizia locale ha sequestrato, nella tarda mattinata di ieri, martedì 14 gennaio, una ventina tra capi d’abbigliamento e accessori con marchi contraffatti di famose case di moda rinvenuti nella zona del mercato in centro storico. Il blitz è scattato verso le 11.30 in piazza Fontanesi, quando gli agenti hanno individuato due uomini che, dopo aver steso un telo a terra e esposto la merce, si apprestavano a vendere accessori apparentemente firmati.

Alla vista degli agenti in divisa, che si stavano avvicinando per un controllo, i due improvvisati ambulanti si sono dati repentinamente alla fuga abbandonando la merce a terra. Accessori e capi d’abbigliamento contraffatti sono stati sequestrati, in osservanza della disciplina a tutela dei prodotti di marca del made in Italy dalla contraffazione e a tutela dei consumatori rispetto dall’uso di materie prime non certificate o potenzialmente pericolose.