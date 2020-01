Sabato, nel foyer del Teatro Celebrazioni, il live de ‘Gli ex della tua ragazza’

Sabato 18 gennaio, dalle ore 19.45 alle ore 20.45, il foyer del Teatro Celebrazioni tornerà ad animarsi con il live de Gli ex della tua ragazza, secondo appuntamento della rassegna musicale di Foyer 234. Il concerto precederà la messa in scena, delle ore 21.00, dello spettacolo L’attimo fuggente con Ettore Bassi.

Il Bistrot Celebrazioni, durante gli appuntamenti della rassegna musicale, propone la consumazione di un piatto aperitivo + un drink a scelta al costo di 10 euro (per maggiori informazioni e prenotazioni: e-mail bistrot@teatrocelebrazioni.it – cell. 335.5326378).

L’accesso a tutti i concerti di FOYER 234 è gratuito e libero fino al massimo della capienza.

GLI EX DELLA TUA RAGAZZA

Il progetto Gli ex della tua ragazza nasce a Bologna nel 2014 e sperimenta il virtuosismo chitarristico in diversi ambiti, esplorando i territori del jazz e del blues, con particolare riguardo verso la tradizione gipsy e latin. Edoardo Pilone (chitarra acustica e semiacustica) e Nicola Miele (chitarra classica) spaziano così tra standard, composizioni originali e rielaborazioni di brani dai generi più disparati (dalla musica classica, al rock, fino alla musica leggera), dando particolare importanza all’improvvisazione e trovando una linea compositiva e interpretativa che ripercorre oltre un secolo di musica in una più che originale chiave espressiva, dovuta anche alla profonda intesa e compenetrazione artistica che il duo ha sviluppato negli anni. Hanno inciso due album, uno in collaborazione con il chitarrista manouche Stefano Cacciatore (“Gli ex della tua ragazza” – 2015) e l’altro con la contrabbassista Francesca Alinovi (“Scusate il ritardo” – 2017). Gli ex della tua ragazza attualmente portano il loro spettacolo in giro nei locali, nei teatri, nelle strade e nelle piazze di tutto il paese.