50enne muore in incidente sul lavoro a Massenzatico

Un operaio di 50 anni, padre di tre figli, è morto sul lavoro, schiacciato in una grande cisterna per la fermentazione del vino, in una cantina sociale di Massenzatico. I soccorsi da parte del personale del 118 e dei vigili del fuoco, allertati da un collega di lavoro dell’uomo intorno alle 18.30, sono stati vani. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri che ora indagano sull’accaduto assieme alla medicina del lavoro.