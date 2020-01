A Reggio Emilia cittadino sventa uno scippo ai danni di una donna

Nel pomeriggio di ieri, intorno alle ore 18.00, le volanti sono intervenute in via Rione a Reggio Emilia, in ausilio a personale 118, per la segnalazione di uno scippo ai danni di una donna. Sul posto gli agenti hanno accertato che poco prima, un sedicente soggetto, a bordo di una bicicletta da donna, seguendo una 65enne georgiana che percorreva appiedata il porticato del complesso condominiale teatro dell’intervento, cercava di scipparle la borsetta indossata facendola rovinare a terra. L’intervento di un testimone, faceva desistere il malfattore che abbandonava la bicicletta fuggendo a piedi in direzione Ponte di San Pellegrino. La donna, soccorsa da personale sanitario del 118, veniva trasportata presso il locale nosocomio per le cure del caso.