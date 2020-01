Incidente stradale questa mattina lungo la SS63 a Campestrino

Un incidente stradale che ha comportato disagi piuttosto sostenuti alla circolazione, si è verificato questa mattina lungo la statale 63, in zona Campestrino (poco dopo l’uscita dalla galleria di Cà del Merlo, in direzione Castelnovo Monti). Un furgone e una vettura hanno impattato frontalmente, per cause ancora da chiarire. L’autocarro era condotto da un cinquantunenne residente in pianura, mentre alla guida della vettura c’era una donna della stessa età, residente in Appennino. Sul posto sono immediatamente intervenute ambulanze della Croce Rossa di Casina e della Croce Rossa di Carpineti, l’Automedica dell’Ospedale Sant’Anna, e due pattuglie della Polizia locale dell’Unione Appennino Reggiano.

La donna è apparsa quella che ha riportato i traumi più consistenti, ed è stata trasportata in ambulanza all’Ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. Il conducente del furgone invece è stato condotto all’Ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti. Tutti e due erano coscienti: gli accertamenti medici daranno un quadro sull’entità reale dei traumi riportati. La Polizia locale dell’Unione ha effettuato i rilievi e si è occupata di gestire la viabilità, smaltendo le code che si erano create a causa del sinistro.