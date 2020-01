“Insieme per Gratteri” il 18 gennaio a Reggio Emilia

Sabato 18 gennaio, il Movimento Agende Rosse – Rita Atria – di Reggio Emilia e Provincia organizza Sit-in di fronte al Municipio, in Piazza Prampolini a Reggio Emilia.

“Il procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri, sta operando fortemente contro la ‘ndrangheta e agli uomini collusi appartenenti alle istituzioni e all’ambito economico del Paese. “Rinascita Scott” è il nome della recente grande operazione del Procuratore. Oltre 330 e più di arresti e indagati in tutta Italia. Ognuno e ognuna di noi, da questa operazione, può comprendere l’entità dell’espansione della mafia e la corruzione che dilaga. A Reggio Emilia il primo grado del processo Aemilia si è da poco concluso, è in atto il processo Aemilia 92. La sensibilità della popolazione reggiana non può mancare nel sostegno al procuratore Gratteri. Il nostro gruppo, appartenente al Movimento Nazionale fondato da Salvatore Borsellino, invita alla partecipazione. Con gratitudine diamo tutto l’appoggio necessario al dott. Gratteri e a tutte le Forze dell’Ordine che lo supportano attraverso presenza attiva”.

(Movimento Agende Rosse – Rita Atria – di Reggio Emilia e Provincia)