Parte sabato 18 gennaio a Spilamberto l’iniziativa “Insieme per giocare”

Parte sabato pomeriggio, in Biblioteca, dalle 15 alle 17, l’iniziativa “Insieme per Giocare”, sei appuntamenti a base di giochi da tavolo per tutte le età. Gli appuntamenti successivi saranno: 15 febbraio, 21 marzo, 18 aprile, 16 maggio e Fiera di San Giovanni.