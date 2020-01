Potature in centro a Sassuolo

Proseguono le operazioni di potatura aggiudicati con disposizione di Sgp n°106 del 20 novembre scorso, per un importo pari a 69.316,74 € iva al 22% inclusa, aggiudicato con un ribasso del 13,34%.

Operazioni di potatura che, diversamente dal passato, usufruiscono del servizio di pulizia strade da parte di Hera immediatamente dopo la chiusura del cantiere o, se le condizioni lo permettono, anche in corso d’esecuzione.

Viali sui quali già si è intervenuti sono: viale Montegrappa, via Falzarego, p.zza Bernina, viale Moncenisio, viale Monginevro, viale Pordoi, viale San Gregorio, via Marie Curie, viale Cherubini; sono in corso di ultimazione gli interventi su viale Toscanini.

Per sabato prossimo, 18 gennaio, invece, è pianificata la potatura del filare di tigli piantumato sul marciapiede Sud di via Pedemontana (all’altezza dell’ipermercato Panorama) le cui ramificazioni interferiscono con la segnaletica verticale di pre-segnalazione del passaggio a livello oltre che del portale di segnaletica stradale comunale.

Il cantiere prevede un restringimento parziale della carreggiata Sud di via Pedemontana (sul lato del filare alberato), al fine di garantire lo svolgimento delle attività manutentive in sicurezza.

Il filare posto sul fronte Nord di via Pedemontana, sarà invece manutentato nelle prossime settimane per non congestionare eccessivamente il traffico cittadino.