Al Troisi Antonella Questa porta in scena “Infanzia felice”

Sabato 18 gennaio alle ore 21 prosegue la stagione di Prosa del Teatro Troisi di Nonantola con “Infanzia felice”, il nuovo spettacolo di e con Antonella Questa.

Una maestra un po’ rigida, un gatto parlante, dei bambini capricciosi e viziati, una preside dedita all’aperitivo, una madre in carriera e un principe con la coppola azzurra come il mare, sono solo alcuni dei protagonisti di questa originale fiaba per adulti. “Infanzia felice” è un viaggio, anche molto divertente, all’interno della famiglia e della scuola di oggi, cercando di capire dove affondino le radici della rabbia che anima la guerra tra genitori e insegnanti e che spesso spinge i nostri bambini verso il bullismo.

I biglietti per gli spettacoli si possono prenotare inviando una e-mail a teatrotroisi.biglietteria@comune.nonantola.mo.it, oppure chiamando lo 059-896535. Inoltre l’acquisto è possibile anche negli orari di apertura della biglietteria: tutti i martedì dalle 16.00 alle 19.00, il sabato dalle 16.00 alle 19.00 e il giorno dello spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio.

E’ possibile acquistare i biglietti online su www.vivaticket.it. Si consiglia la prenotazione.