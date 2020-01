Auto fuori strada ieri sera a Borgo Tossignano, ferito un uomo

Ieri sera alle 22.25, il servizio emergenza territoriale del 118 ha allertato la sala operativa dei Vigili del fuoco di Bologna per un incidente stradale avvenuto sulla SP610-via Montanara sud, in località Borgo Tossignano. Una vettura, mentre percorreva la via Montanara da Fontanelice a Borgo Tossignano, per cause ancora da appurare, è uscita di strada finendo nel fosso a lato della carreggiata, ribaltandosi.

Il conducente all’interno, un uomo di mezz’età, è stato estratto dai vigili del fuoco intervenuti sul posto con squadre provenienti da Imola e Fontanelice. L’uomo, con ferite di media gravità, affidato alle cure del 118 è stato poi trasportato all’ospedale Maggiore a Bologna. Sul posto, oltre al 115 e il 118 Imola, anche i Carabinieri della stazione di Castel del Rio.