Programma aggiornato delle prossime chiusure sull’A1 e sull’A14

Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, nell’ambito del programma di ispezioni delle opere d’arte, programmato nel mese di gennaio, dalle 8:00 alle 20:00 di lunedì 20 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Direttissima Località “La Quercia” e “Località Aglio”, verso Firenze.

Saranno contestualmente chiuse le stazioni autostradali di Rioveggio, Pian del Voglio e Roncobilaccio, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Bologna.

Inoltre, dalle 7:00 alle 20:00 di lunedì 20 gennaio, sarà chiusa l’area di servizio “Roncobilaccio ovest”, situata all’interno del suddetto tratto.

Chi è diretto verso Firenze, potrà percorrere la A1 Direttissima.

In alternativa alla stazione di Rioveggio, chi viaggia verso Firenze, potrà utilizzare la stazione autostradale di Sasso Marconi.

Per gli spostamenti locali diretti verso Pian del Voglio e Roncobilaccio, si consiglia di percorrere la A1 Direttissima e uscire alla stazione autostradale di Badia.

***

Sulla A14 Bologna-Taranto, è stato aggiornato il programma delle chiusure notturne della stazione di Faenza.

La stazione sarà chiusa nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Pescara/Ancona, nelle due notti consecutive di venerdì 17 e sabato 18 gennaio, con orario 22:00-6:00;

-in entrata verso Bologna, dalle 22:00 di lunedì 20 alle 6:00 di martedì 21 gennaio;

-in uscita per chi proviene da Pescara/Ancona, nelle tre notti consecutive di martedì 21, mercoledì 22 e giovedì 23 gennaio, con orario 22:00-6:00;

-in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Pescara/Ancona, dalle 22:00 di venerdì 24 alle 6:00 di sabato 25 gennaio.

In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione autostradale di Imola o di Forlì.

***

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire interventi di manutenzione delle barriere antirumore, previsti in orario notturno, nelle due notti consecutive di lunedì 20 e martedì 21 gennaio, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa l’uscita della stazione di Cesena, per chi proviene da Pescara/Ancona.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione autostradale di Valle del Rubicone o di Cesena nord.

***

Sulla A14 Bologna-Taranto, è stato modificato il programma di chiusura dell’uscita della stazione di Cesena nord.

La stazione sarà chiusa, in uscita per chi proviene da Pescara/Ancona, nelle tre notti consecutive di mercoledì 22, giovedì 23 e venerdì 24 gennaio, con orario 22:00-6:00.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione autostradale di Cesena o di Forlì.