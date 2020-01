Calcio: Sassuolo-Torino 2-1

Torna alla vittoria il Sassuolo e porta a casa 3 importati punti classifica grazie alle reti di Boga al 61mo e di Berardi 73mo, dopo che le squadre erano andate negli spogliatoi col Torino in vantaggio 1 a 0 per autorete di Locatelli che ha deviato in porta il tiro di Rincon.

IL TABELLINO

Sassuolo-Torino 2-1

Marcatori: 19′ aut. Locatelli (S), 61′ Boga (S), 73′ Berardi (S)

SASSUOLO: Consigli; Toljan, Romagna, Peluso, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi (90′ Muldur), Traorè (69′ Djuricic), Boga; Caputo (87′ Magnanelli).

A disp: Pegolo, Turati, Rogerio, Piccinini, Ghion, Bourabia, Pellegrini, Raspadori.

All. Roberto De Zerbi

TORINO: Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji (76′ Millico); De Silvestri, Lukic, Rincon (79′ Meitè), Aina; Verdi (53′ Laxalt), Belotti, Berenguer.

A disp: Ujkani, Rosati, Bremer, Edera, Iago, Baselli, Lyanco.

All. Walter Mazzarri

Arbitro: Massa di Imperia

Assistenti: Alassio di Imperia – Capaldo di Napoli

Quarto Ufficiale: Volpi di Arezzo

VAR: Nasca di Bari – Meli di Parma

Ammoniti Djidji (T), Kyriakopoulos (S), Verdi (T), Rincon (T), Toljan (S), Aina (T)