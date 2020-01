A Modena 15enne trova per strada un sacchetto di marijuana e chiama i carabinieri

È accaduto ieri in una zona residenziale della città. Una giovanissima del luogo ma di origini nordafricane, transitando a piedi su un marciapiede, ha notato per terra, vicino alla ruota di un’auto in sosta, un astuccio e lo ha raccolto. Aprendolo per tentare di capire chi lo avesse perso, ha scoperto che all’interno c’era della marijuana. La giovane non ha esitato a chiamare i Carabinieri che sono immediatamente intervenuti sequestrando la sostanza stupefacente ed avviando gli accertamenti. L’involucro, da accertamenti, conteneva effettivamente 34 gr. di marijuana.