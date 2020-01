Basket, la Bmr sbanca Lugo e conquista la prima vittoria del 2020

Prima vittoria del girone di ritorno per la Bmr, che sbanca il PalaBanca di Romagna costringendo Lugo alla resa in volata. Un successo importante, per gli uomini di Tassinari, per alcuni motivi importanti: il primo, esser riusciti a vincere sul campo di una squadra in serie positiva da quattro giornate; il secondo, per aver inserito subito nel modo giusto il nuovo arrivato Bianchi, che – alla prima in bianco-rosso-blu, chiude con 19 punti, 4/5 da 2, 2/4 da 3 e 21 di valutazione. Menzione d’obbligo anche per il solito Sakalas (21 punti e 8 rimbalzi), mentre in doppia doppia va Cunico, che hai 12 punti aggiunge anche 13 rimbalzi. Prossimo impegno domenica prossima al PalaRegnani contro il Ferrara Basket 2018.

AVIATORS LUGO-BMR BASKET 2000 SCANDIANO 74-76

BASKET LUGO: Carella 14, Alessandrini 2, Presentazi 5, Cappelli ne, Baroncini ne, Silimbani 17, Masrè 15, Cervellera, Santini 3, Salsini 5, Arosti ne, Ravaioli 13. All. Casadei.

BASKET 2000 SCANDIANO: Brevini ne, Cunico 12, Bianchi 19, Astolfi, Bertolini L. 5, Sakalas 21, Canovi ne, Pini 5, Bertolini F., Germani 8, Magni 6, Piccinini ne.

Arbitri: Brini di Bologna e Barigazzi di Modena.

Note: parziali 20-17, 34-41, 48-54.