Castelnovo Sotto: i “Giusti” in sala del Consiglio comunale per celebrare la Giornata della Memoria

Castelnovo Sotto: i “Giusti” in sala del Consiglio comunale per celebrare la...

Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale di Castelnovo di Sotto celebrerà la giornata della Memoria con un’iniziativa a ingresso libero e gratuito. Lunedì 20 gennaio sarà proiettato, alle 21, nella sala del Consiglio Comunale (piazza 4 Novembre), il film-documentario “I Giusti” (Istoreco), realizzato da Matthias Durchfeld e Andrea Mainardi (durata 42 minuti).

Le tre storie raccontate nella pellicola sono tutte ambientate in Emilia Romagna e parlano di salvati e salvatori nell’Europa delle Leggi razziali, della persecuzione e dello sterminio. Si tratta di un film documentario dedicato alle donne e agli uomini che, in Emilia-Romagna, rischiarono la propria vita per salvare ebrei perseguitati dalle leggi razziste e dallo sterminio durante la Shoah.

Si parla di Bruno Modena, che in fuga da Milano si rifugiò a Quara di Toano sull’Appennino Reggiano e fu protetto dal sacerdote Enzo Boni Baldoni; di Cesare Moise Finzi di Ferrara, che trovò rifugio in Romagna grazie a una estesa rete di solidarietà e di Geppe Bertoni, che nascose un’intera famiglia di ebrei a Nonantola in provincia di Modena.

Quella dei Giusti è una storia che ci riguarda tutti, perché senza quella solidarietà sarebbe stata l’umanità intera a sprofondare nella vergogna e a perdere la propria dignità.

Alla proiezione saranno presenti gli autori.

L’iniziativa è stata organizzata dal Comune di Castelnovo Sotto ed è solo la prima di una serie di incontri dedicati alla Shoah.