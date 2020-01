Riparazione di un guasto all’impianto idraulico: la scuola per l’infanzia “Italo Calvino” martedì 21 gennaio sarà chiusa

La scuola per l’infanzia “Italo Calvino” di San Michele domani, martedì 21 gennaio, sarà chiusa. Lo stabilisce l’ordinanza n°8 del 20 gennaio a firma del Sindaco Gian Francesco Menani.

“…considerato che in data 20 gennaio 2020 a causa di una grossa perdita di acqua – si legge nell’ordinanza – è andato in blocco l’impianto di riscaldamento presso la Scuola per l’Infanzia “Italo Calvino; tenuto conto della necessità di un intervento urgente nella giornata di martedì 21 gennaio 2020 volto a riparare la perdita di acqua e a ripristinare il regolare del servizio di climatizzazione invernale; considerato che durante tale intervento, particolarmente difficoltoso, non è in funzione l’impianto di riscaldamento ; valutato che in simili circostanze non è possibile procedere con le ordinarie attività didattiche ordina la sospensione delle attività didattiche presso la Scuola per l’Infanzia “Italo Calvino” di San Michele nella giornata di martedì 21 gennaio 2020”.