Solidarietà a Bologna: mercoledì 22 gennaio “Armonie di Vita” per l’Istituto Ramazzini

Appuntamento mercoledì 22 gennaio al Teatro dell’Antoniano di Bologna (via Guinizelli, 3) per la decima edizione di Armonie di Vita, il gran gala organizzato da Umberta Conti e Sergio Principe per raccogliere fondi a sostegno delle attività di ricerca e prevenzione dell’Istituto Ramazzini. Una staffetta di grandi artisti darà vita a uno spettacolo di musica e danza, attraversando i generi e le generazioni. Ad aprire questa maratona saranno Dodi Battaglia e Riccardo Fogli, affezionati amici dell’Istituto Ramazzini.

Con loro anche Giovanni Caccamo, Franco Fasano, Lalo Cibelli, Iskra Menarini, Rebecca, Stefano Colli, Giancarlo di Maria, Simone Baldazzi, Luca Bruno, Toby Man, Verdi Note, Alessio Creatura, Marco Lorusso, Andrea Vighi e Chiara Benati, Thomas Romano, Francesco Guerra, Luca Modena, Paolo Buconi, Dance Studio 63, Le Dive del Deserto. Farà gli onori di casa Umberta Conti, affiancata dalla comicità di Marco Dondarini e Davide Dal Fiume. La decima edizione di “Armonie di vita” è realizzata con il patrocinio del Comune di Bologna e della Città metropolitana, e con la collaborazione del dottor Alberto Benati.

***

L’Istituto Ramazzini è una cooperativa sociale onlus fondata nel 1987 dal professor Cesare Maltoni, pioniere e luminare dell’oncologia e impegnata nella ricerca e nella prevenzione del cancro. All’istituto fa capo il Centro di Ricerca sul Cancro “Cesare Maltoni”, che ha sede nel Castello di Bentivoglio (Bo) e dove vengono analizzati i rischi cancerogeni e la tossicità di numerose sostanze, fornendo le basi scientifiche per la normativa nazionale e internazionale. Le attività di prevenzione vengono invece svolte nei due Poliambulatori dell’Istituto Ramazzini, a Bologna e a Ozzano dell’Emilia. Ulteriori informazioni su www.ramazzini.org.