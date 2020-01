Hockey pista, promette faville Bidielle – uBroker

Promette spettacolo – e si preannuncia con pronostico apertissimo – il derby di ritorno fra la Bidielle Correggio e l’uBroker Scandiano, in programma al PalaPietri di Correggio mercoledì 22 gennaio (ore 20.45, diretta streaming su hockeypista.fisrtv.it) e valevole come posticipo della quarta giornata di ritorno. Entrambe le formazioni arrivano all’appuntamento al meglio della loro condizione, e se Scandiano può forse vantare qualcosa di più sul piano fisico e tecnico, Correggio ha dalla sua il fattore campo, il morale alle stelle e una tradizione molto positiva per quanto riguarda i derby disputati in casa.

L’uBroker, che ha da smaltire il peso mentale della cocente eliminazione dalla World Skate Europe Cup patìta sabato sera sulla pista spagnola dell’Igualada, ha finalmente acquisito un apprezzabile gioco di squadra e sta fornendo prestazioni importanti, oltre che essere reduce da due vittorie consecutive – una delle quali contro una squadra costruita per vincere lo scudetto, il Valdagno. A livello di singoli, inoltre, particolarmente interessante è il discorso su Gelmà Paz, letteralmente esploso anche dal punto di vista della verve realizzativa.

Ancora più eclatante la “nuova” condizione del Correggio, che nelle ultime due giornate è passato dall’ultimo posto solitario in classifica all’undicesimo, grazie al pari imposto alla capolista Lodi e alla esaltante vittoria sul campo del Breganze terzo in classifica (anche se i veneti hanno disputato una partita in più, essendo andati in campo sabato sera, battendo il Montebello a domicilio, nell’unica gara di campionato in programma – a causa degli impegni delle coppe europee). Per i biancorossoblù di Bertolucci e Jara si è trattato dei primi punti esterni della stagione.

All’andata, al PalaRegnani di Scandiano, finì 5-2 per l’uBroker, risultato frutto di una chiara superiorità sul campo. Ma oggi, come detto, è un’altra Bidielle, anche se, secondo l’allenatore dello Scandiano “Credo che a far compiere un certo salto di qualità al Correggio – asserisce Roberto Crudeli – sia stato il loro portiere, Campor. Che era quello che mi aspettavo, perché all’andata non si era espresso per quello che è il valore che gli riconosco. Da un mese e mezzo a questa parte sta facendo molto bene e sta dando tranquillità ai suoi”.

Per quanto riguarda la propria squadra e il condizionamento mentale per la delusione di Igualada, Crudeli spiega: “Ho sempre detto ai ragazzi che quando finisce una partita bisogna essere bravi a metabolizzare velocemente e scaricare bene le energie negative. Ed è quello che stiamo facendo. Tornare in campo sùbito, per noi, è meglio; vogliamo riscattarci al più presto ritrovando energie positive. Veniamo da un periodo molto buono, in campionato, e vogliamo continuare su questa strada”.

UBROKER HOCKEY SCANDIANO: Verona, Ballestero Duran, Coy Grau, Franchi, Gelmà Paz, Festa, Tataranni, Barbieri, Busani, Vecchi. Allenatore: Crudeli.

Le partite della quarta giornata di ritorno. Sabato 18 gennaio: Montebello-Breganze 2-4. Mercoledì 22 gennaio: Bassano-Lodi, Monza-Forte dei Marmi, Correggio-Scandiano, Sarzana-Viareggio, Sandrigo-Valdagno, Trissino-Follonica.

Classifica: Lodi 37, Forte dei Marmi 36, Breganze 30, Trissino 29, Viareggio 29, Valdagno 27, Scandiano 25, Follonica 21, Sarzana 20, Monza 16, Correggio 13, Bassano 12, Montebello 11, Sandrigo 11.

Le partite della quinta giornata di ritorno. Sabato 25 gennaio: Follonica-Monza, Valdagno-Viareggio, Breganze-Bassano, Scandiano-Montebello, Sandrigo-Correggio, Forte dei Marmi-Sarzana. Mercoledì 29 gennaio: Lodi-Trissino.