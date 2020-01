Il trasporto per disabii a Fiorano in occasione del voto del 26 gennaio

Il trasporto per disabii a Fiorano in occasione del voto del 26...

Domenica 26 gennaio 2020, dalle ore 7 alle ore 23, i cittadini di Fiorano Modenese sono chiamati alle urne per per eleggere il Presidente della Regione Emilia Romagna e i componenti del Consiglio Regionale.

Gli elettori sono 13.538, di cui 6.671 uomini e 6.867 donne, suddivisi in 15 sezioni elettorali ubicate presso la Scuola Primaria Enzo Ferrari a Fiorano (1-2-3-4-5-6), la Scuola Primaria Luisa Guidotti a Crociale (7-8-11-12), la Scuola Primaria Ciro Menotti a Spezzano (9-10-13-14-15).

L’amministrazione comunale, grazie al servizio messo a disposizione dall’Avf, garantisce il trasporto ai seggi degli elettori con difficoltà a deambulare, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 20. Per prenotarsi e per ottenere ulteriori informazioni, rivolgersi all’ufficio Elettorale del Comune.

Quando si va a votare occorre obbligatoriamente mostrare la tessera elettorale e un documento personale d’identità. Chi ha smarrito la tessera o ritiene di non averla ricevuta, o chi l’ha completata, deve rivolgersi all’Ufficio Elettorale per chiedere un duplicato. È importante ricordare che, variando l’indirizzo di residenza, può variare la sezione elettorale in cui ci si deve recare. In questo caso l’Ufficio Elettorale invia a domicilio un apposito adesivo da applicare sulla tessera; chi non l’ha ricevuto o non lo ha applicato e lo ha perduto, può rivolgersi all’Ufficio Elettorale, che è aperto venerdì 24 gennaio e sabato 25 gennaio dalle ore 8 alle ore 18, domenica 26 gennaio nelle ore di voto.

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti, compresa la diretta dello spoglio, sia delle sezioni fioranesi che della regione, sono consultabili sul sito del comune, nelle pagine dedicate.