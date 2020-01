Sportinsieme Castellarano: tutti gli appuntamenti del 2020

Nonostante sia appena cominciato, il 2020 di Sportinsieme – l’associazione sportiva dilettantistica di Castellarano – è già denso di appuntamenti imperdibili per gli amanti dello sport (e non solo).

Si parte già da fine febbraio, con una campestre dedicata ai più giovani, ricorrenza annuale per l’associazione.

Il 14 marzo invece è in previsione la cena sociale della polisportiva, all’oratorio Don Bosco, aperta a tutti gli iscritti.

“Mi aspetto almeno 400 persone” afferma Enzo Gallo, presidente dell’ASD, che aggiunge: “è un’occasione molto emozionante ed importante per tutti, dove la famiglia si riunisce al completo”. Si continua poi con la festa del volontariato, che si terrà il 1° maggio al parco Reverberi, proprio dietro alla sede dell’associazione.

“E’ il secondo anno che organizziamo questo evento insieme alla Pro Loco, che vede la partecipazione di tutte le associazioni di Castellarano. Abbiamo in previsione un evento con street food, dove ogni stand sarà gestito dai volontari di un’associazione” continua Gallo “per l’occasione si terrà anche la Pedalata Ecologica Due Sponde, aperta a tutti. Tenteremo di inserire anche un raduno MTB, mountain bike, al mattino, per iniziare alla grande la giornata”.

I proventi dell’evento, è importante ricordarlo, saranno interamente devoluti in beneficienza.

Poco dopo, il 3 maggio, si terrà la Granfondo Due Cime, anche questo appuntamento annuale per i ciclisti della zona.

Successivamente, il 2 giugno, si terrà la gara degli arcieri al Parco dei Popoli di Castellarano

Uno dei grandi eventi di quest’anno, però, avverrà il 14 giugno, con il quarantennale de “Le Colline del Secchia”, che ogni anno richiama migliaia di podisti.

“Questo è un anno importante per “Le Colline del Secchia”. Ovviamente stiamo preparando qualcosa di speciale per l’occasione, ma preferisco non rivelare i dettagli prima che siano interamente definiti. Però invito tutti gli appassionati ad iscriversi!”

La carrellata di appuntamenti continua anche a luglio, con due eventi dedicati ai podisti: l’11 la camminata a Rontano e in data da definirsi la gara podistica notturna Scandiano – Castellarano.

Gli eventi fissi terminano a settembre, con la partecipazione dell’associazione alla famosa Festa dell’Uva.

“Il nostro calendario è denso di impegni, proprio come piace a noi. Da sempre Sportinsieme scende in campo al fianco delle associazioni del territorio per portare avanti progetti volti al bene della comunità. È un impegno concreto, che intendiamo mantenere oggi come in futuro” continua Gallo.

Se possono farlo, è grazie ai tanti iscritti ed ai volontari, che ogni anno si dedicano anima e corpo a queste iniziative: “il 2019 ci ha portato enormi soddisfazioni, non solo in termini sportivi. Abbiamo organizzato e partecipato ad eventi davvero splendidi, il tutto grazie alla straordinarietà delle persone che mi circondano. Per questo voglio ringraziare di cuore gli iscritti ed i volontari di Sportinsieme, è grazie a voi se riusciamo a fare la differenza”.