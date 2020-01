“Young Art Award 2020”, venerdì 24 gennaio presso l’Opificio Golinelli

Impresa e creatività si incontrano a Bologna. Anche quest’anno, infatti, torna il tradizionale appuntamento con il Contemporary Party, l’evento promosso dai Giovani Imprenditori di Confindustria Emilia per celebrare il connubio tra giovani, arte e impresa, in programma ogni inverno in occasione di Arte Fiera, che si svolgerà venerdì 24 gennaio presso l’Opificio Golinelli.

Prosecuzione di oltre un decennio di eventi al fianco di giovani artisti attraverso l’assegnazione di riconoscimenti dedicati o borse di studio, il Contemporary Party 2020 sarà un momento conviviale ma anche un’occasione per accendere i riflettori su giovani talenti e alle ore 20.00 vedrà l’assegnazione del primo “Young Art Award 2020”, nato dalla collaborazione con la Fondazione Golinelli e l’Accademia di Belle Arti di Bologna.

A contendersi il premio saranno 9 studenti del Dipartimento di Arti visive dell’Accademia di Belle Arti, che si confronteranno con il tema “Arte e Scienza, antica misura, nuova civiltà”, in relazione al nuovo progetto espositivo di Fondazione Golinelli, U.MANO, in mostra presso il Centro Arti e Scienze fino al 9 aprile 2020, scegliendo tra tre diverse declinazioni: Arte, scienza e tecnologia; Tecnologia e arte generativa; Sapere e saper fare.

Sarà una giuria presieduta dall’ospite d’onore Philippe Daverio e composta da tre rappresentanti del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Emilia, due dell’Accademia di Belle Arti, due della Fondazione Golinelli e uno della Banca di Bologna, partner dell’evento, a selezionare l’opera vincitrice. A orientarne la scelta sarà la visione del rapporto arte-scienza della Fondazione Golinelli, che mira a educare all’estetica per l’innovazione mettendo al centro il fare come imperativo etico; valori comuni all’idea di rinnovamento artistico-culturale dei Giovani Imprenditori di Confindustria Emilia.

La proclamazione dell’artista vincitore, a cui verrà assegnato un premio di 2.000 euro, avverrà proprio in occasione del Contemporary Party, per concludere in festa la giornata dell’Arte.

L’opera vincitrice sarà acquistata dai Giovani Imprenditori ed entrerà a far parte della collezione privata del gruppo con l’obiettivo di creare, col tempo, un vero e proprio fondo artistico dell’Associazione, in un’ottica di mecenatismo dedicato ai giovani artisti. Proprio in questo senso, le prime tre opere classificate saranno esposte, previ accordi con la direzione, nelle gallerie della Banca di Bologna e tutte le opere partecipanti resteranno in esposizione negli spazi dell’Opificio Golinelli in occasione dei tre giorni di apertura nell’ambito di Arte Fiera 2020, da venerdì 24 a domenica 26 gennaio 2020.