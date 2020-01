100° premio letterario nazionale per il poeta Gilioli

Un risultato di immenso valore per il poeta modenese Luca Gilioli, che a 35 anni appena compiuti ha conseguito il suo 100° premio presso i concorsi letterari nazionali, confermandosi un autore molto stimato all’interno del circuito. Nell’avvicinarsi al suddetto riconoscimento, il 14 settembre scorso a Ceva (CN) Gilioli è stato nominato finalista nella sezione “Poesia edita” alla VI edizione del concorso “Marchesato di Ceva”, indetto dal “Comitato per la cultura La Superba”, e il 13 ottobre a Falconara Marittima (AN) ha ottenuto il 4° premio ex aequo nella sezione “Frammento lirico” alla X edizione del concorso “Laudato sie, mi’ Signore”, organizzato dalla “Associazione culturale Magnificat”.

Il 100° riconoscimento è giunto infine con il premio di 5° classificato nella sezione “Poesia a tema libero” alla XLV edizione del concorso “C’era una volta…”, indetto dalla “Associazione Amici dell’Umbria – Agostino Pensa”, con cerimonia di premiazione tenutasi il 29 dicembre a Deruta (PG) presso la Casa della Cultura.