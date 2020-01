Autoarticolato a fuoco ieri sera in A1 all’altezza di Sasso Marconi

Incendio di un mezzo pesante ieri sera intorno alle 21.30 in A1, altezza Sasso Marconi. Ad avvertire i pompieri è stata la Polizia di Stato. Un autoarticolato trasportante bobine di acciaio ha preso fuoco, probabilmente per un surriscaldamento dei freni. L’incendio si è sviluppato rapidamente. I vigili del fuoco sono intervenuti con tre squadre dal distaccamento di Zola Predosa, dalla centrale con autobotte e dal distaccamento volontario di Monzuno. I pompieri hanno spento le fiamme che hanno distrutto gran parte del rimorchio e messo in sicurezza lo scenario. Chiusa parzialmente la A1 in direzione nord nei pressi di Sasso per operazioni di soccorso. Sul posto oltre al 115 anche la Polstrada che ha scortato i vigili del fuoco sul posto e il personale tecnico di ASPI.