Controlli mirati delle forze dell’ordine nell’area delle ex Reggiane

Continua, incessante, l’attività della Questura di Reggio Emilia volta a riconsegnare alla città ed ai suoi cittadini le aree maggiormente degradate che emergono dalla verifica delle segnalazioni di cittadini e associazioni.Infatti, nella mattinata di oggi, la Squadra Mobile della Questura di Reggio Emilia con la collaborazione della Polizia Locale e in particolare del cane antidroga e 3 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Emilia Romagna Occidentale, han effettuato controlli mirati nell’area delle ex Reggiane. Durante l’operazione è stato rinvenuto in mezzo alla siepe un ingente quantitativo di sostanza stupefacente e in particolare 995 grammi di marijuana e 194 grammi di hashish.All’interno dell’area sono stati trovati vari rifiuti abbandonati alcuni tossici, amianto, frigoriferi, lavatrici, bombole GPL, condensatori, plastica e vetro, numerose biciclette depredate. La Squadra Mobile ha proceduto dunque al sequestro a carico di ignoti della sostanza stupefacente rinvenuta.