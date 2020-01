Gli orari dell’ufficio elettorale in occasione del voto di domenica 26 gennaio

Domenica 26 gennaio, dalle ore 7 alle ore 23, si vota per il rinnovo dell’Assemblea Legislativa e del Presidente della Giunta regionale dell’Emilia Romagna.

Per votare gli elettori devono presentarsi nella propria sezione elettorale con un documento di riconoscimento valido e con la tessera elettorale. Chi ha necessità di ritirare una nuova tessera può farlo recandosi presso l’Ufficio Elettorale del Comune di Sassuolo, in Via del Pretorio, 18 nella struttura che ospita l’Anagrafe comunale.

L’ufficio elettorale, oltre al consueto orario di apertura del giovedì 9/13, 15,18,30, sarà eccezionalmente aperto con orario continuato dalle ore 9 alle ore 18 sia nella giornata di venerdì 24 che in quella di sabato 25 gennaio. Domenica 26 gennaio l’ufficio elettorale sarà aperto per tutta la durata della consultazione: dalle ore 7 alle ore 23.