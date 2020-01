Nel weekend a Scandiano torna “Funny”, l’evento fieristico per famiglie più atteso dell’inverno

Appuntamento per più piccoli, sabato e domenica 25 e 26 gennaio a Scandiano. Arriva infatti uno degli eventi fieristici più attesi dell’inverno scandianese, quel “Funny” che richiama ogni anno migliaia di visitatori anche da fuori città per un programma che ogni anno si arricchisce di novità per tutti i gusti. Funny aprirà i battenti sabato mattina alle 10 e per i due giorni resterà visitabile dalle 10 alle 20. L’ingresso è di 5 euro per bambini dai 3 anni in su e di 1 euro per gli adulti.

Tante le proposte commerciali e ludiche. Ci sarà un’area dedicata ai videogiochi rètro, con 15 postazioni con home computer e console per provare i migliori videogame degli anni 80/90. Ma ci sarà anche il tondodromo, la pista di macchinine digitali più lunga d’Italia (52 metri) costruita su tre livelli e contestualizzata in un plastico di 7 metri per 3, completamente digitale per permettere che su due corsie possano correre fino a 6 macchine contemporaneamente.

Ci sarà poi un’area Lego con gli Emilia Briks, esposizione di città fatte di lego con alcuni pezzi unici, a cui si aggiungerà un’area gioco libero aperto dai 5 anni in su.

Sabato da non perdere il workshop e le esibizioni di spade laser, in collaborazione con Ludosport Aemilia.

E ancora, lo spettacolo di magia con Kevin il mago illusionista, che offrirà due spettacoli giornalieri per la durata di un’ora l’uno, uno la mattina per i più piccoli dai 3 ai 12 anni e uno al pomeriggio per i più grandi dai 10 ai 12 anni.

Da non perdere poi la novità dell’acrobattle, una sorta di paintball per arcieri in erba, e il tiro istintivo con l’arco – simulatore di caccia con sagome che riproducono ambienti.

A completare il ricchissimo programma naturalmente gonfiabili, bruco mela e tappeti elastici per tutte le età.